Top 10 Rheinland: KGV Schloß Rheydt

Gegründet 1932 zählt diese Anlage mit 117 Pachtgärten zu den größten in Mönchengladbach. Die traumhafte Lage, direkt angrenzend an das Parkareal von Schloß Rheydt, trägt sehr zum Charme der Anlage bei. Um das Vereinshaus herum gibt es große Freiflächen, dahin führt ein breiter, gepflasterter Zufahrtsweg. Zu den Seiten hin sind die Wege zu den einzelnen Gärten mit rotem Splitt angelegt. Sitzbänke und üppig bepflanzte Blumenkübel mit roten Geranien und purpurfarbenen Fuchsien vervollständigen den Gesamteindruck. Der Vorstand des Vereins ist sehr engagiert. Jedes Mitglied widmet im Jahr neun Stunden der Pflege der Gemeinschaftsflächen, auch das will in einem so großen Verein organisiert werden. Gerade hat man gemeinsam an der Ostseite, die lange brach lag, Stauden angepflanzt. Die Hobbygärtner des Vereins stammen aus rund neun verschiedenen Nationen, zum besseren gegenseitigen Kennenlernen veranstalten sie im September gemeinsam ein internationales Kulturfest.