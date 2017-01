später lesen Top 10 Rheinland Kiku Sushi Teilen

Das Restaurant "Kiku Sushi" mitten in Krefeld bietet japanische Spezialitäten an, wie zum Beispiel frisch zubereitetes Sushi, das am laufenden Band oder aber auch am Tisch serviert wird. Auch für Vegetarier und Veganer gibt es ein passendes Menü. Gespeist wird in einer modernen Atmosphäre, die mit der asiatischen Kultur verwurzelt ist.