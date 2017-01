später lesen Top 10 Rheinland Kinderbauernhof in Selikum Teilen

Dort ist die Natur zum Greifen nah: Hühner, Ziegen, Schafe, Pferde und Schweine leben auf dem Kinderbauernhof in Neuss-Selikum. Beim Betreten des gepflasterten Innenhofes riecht es nach Heu und Weideland, nach Pferdedung und Schweinestall – eben nach Land. Hähne krähen, Kaninchen tummeln sich einträchtig mit Ziegen und Perlhühnern in den Außengehegen. Überall gibt es etwas zu streicheln, zu fühlen und zu riechen. 1978 wurde die Einrichtung nahe des Erholungsgebietes Reuschenberger Busch von der Stadt Neuss gegründet, um Kindern einen Einblick in das Leben auf dem Bauernhof zu geben und ihnen ein neues Gefühl für die Natur zu vermitteln. Die Stadt trifft die Zielgruppe genau, viele Kinder schätzen das Angebot und fühlen sich auf dem Kinderbauernhof inmitten der Natur am Stadtrand gerade im Sommer besonders wohl. Kinder können dort Tiere hautnah erleben und sich einen eigenen Eindruck verschaffen. Das Landleben wird in der angrenzenden Hofanlage erklärt. Geöffnet hat der Hof in der Woche von 9 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.