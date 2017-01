später lesen Top 10 Rheinland Kindergarten Loikum FOTO: Jürgen Bosmann FOTO: Jürgen Bosmann Teilen

Während im Rest der Region in der Mehrzahl selbstgebastelte liebevolle und schmucke Laternen die Straßen der Umzüge säumen, ist es beim Fest des Heiligen Martin des Kindergarten Loikum in Hamminkeln am Mittwoch, 11. November, Tradition, mit Runkelrüben zu feiern. Aus den Rüben schnitzen die Kinder halbe Kugeln mit Zacken und ein paar Löchern, so dass sie bunt und außergewöhnlich leuchten. Los geht es um 18 Uhr.