Top 10 Rheinland: Kinderspielwelt "Logolino" in Neuss

Kinderspielwelt "Logolino" in Neuss

Damit Kinder sich austoben können, bevor eine Vereinsmitgliedschaft überhaupt erwogen wird, gibt es zum Beispiel den Indoor-Spielplatz "Logolino" an der Römerstraße in Neuss. Dieses Angebot richtet sich in erster Linie an Kinder im Grundschulalter. Sie können sich dort auf riesigen Hüpfburgen austoben, rutschen, mit kleinen Fahrzeugen durch die Halle fahren, klettern oder im Ball-Bad schwimmen. Der Spaßfaktor ist groß. Außerdem gibt es ein gastronomisches Angebot vor Ort. Viele Familien feiern dort die Geburtstage ihrer Kinder und verbringen den ganzen Nachmittag vor Ort.