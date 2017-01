später lesen Top 10 Rheinland Kinderumzug in Verberg Teilen

Kinderumzug in Verberg Der Kinderkarnevalszug der KG Verberg wird am Samstag, 6. Februar, um 11.11 Uhr nach zweijähriger Pause wieder am Franz-Nolte-Platz losziehen. Wegen Exzessen jugendlicher Besucher in der Vergangenheit sind alle rund 500 Teilnehmer verpflichtet worden, auf Alkohol zuverzichten.