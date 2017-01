später lesen Top 10 Rheinland Kino-Abend im "Corso Film Casino" in Nettetal Teilen

Kino einmal anders: "Ladies First" heißt es jeden zweiten Dienstag im Montag im Corso Film Casino in Nettetal-Kaldenkirchen. Für den perfekten Mädelsabend gibt es zum Beginn einen Sektempfang, danach heißt es gemeinsam romantische Filme oder lustige Komödien mit Gleichgesinnten zu genießen. Die nächsten Filme: am 14. Juli "Das grenzt an Liebe" und am 11. August "Heute bin ich Samba".