Top 10 Rheinland: Kiosk Hermes Deniz Wülfrath

An Bussteig 1 und 2 im Zentrum der Stadt halten nicht nur Linienbusse. Hier entlang verläuft quasi auch die letzte Route ins minimalistische Einkaufsglück. Denn quälen kurz vor Mitternacht plötzliche Hungerattacken oder ist das passende Shampoo leer, um jemandem den Kopf zu waschen, wird man im City-Kiosk an der Wilhelmstraße fündig. Neben allem, was es in Sachen Tabakwaren und handelsüblichen Getränken für den Flug durch die Nacht braucht, gibt es hier für den Notfall auch eine Packung Kaffee, Tierfutter oder die neue Handyhülle. Kurzum: Optimale Adresse für Versorgungsengpässe.