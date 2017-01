später lesen Top 10 Rheinland KiRa Weihnachtsbäume Teilen

Lothar Kirschsieper gehört zu den Weihnachtsbaum-Verkäufern mit den meisten Weihnachtsbäumen in der Region. Auf 45 Hektar baut der Radevormwalder hauptsächlich Blaufichten und Nordmanntannen selbst an. Insgesamt sind rund 20 verschiedene Herkünfte im Angebot. Das liegt auch daran, dass Kirschsieper mit Zulieferern zusammenarbeitet, die nochmals auf rund 150 Hektar anbauen. Auch in anderen Bereichen zeigt sich der Verkauf fortschrittlich. Zum einen können Weihnachtsbäume online vorbestellt werden, zum anderen gibt es auf einer Gutschein-Plattform sogar ganze „Weihnachtsbaum-Events“ für die ganze Familie zu kaufen. Apropos Kaufen: Der durchschnittliche Preis liegt hier bei 32 bis 34 Euro pro Baum.