Top 10 Rheinland: Kirche Sankt Adolfus

Die katholische Kirche St. Adolfus liegt an der Kaiserswerther Straße / Ecke Cordobastraße in Pempelfort und gehört heute zur Gemeinde Heilige Dreifaltigkeit. Die als Basilika angelegte Kirche wurde im neo-romanischen Stil zu Beginn des 19. Jahrhunderts angelegt, im Zweiten Weltkrieg fast völlig zerstört und dann wieder aufgebaut.

Wer an heißen Tagen nach einem schattigen Plätzchen zum Verschnaufen und Nachdenken sucht, ist in St. Adolfus bestens aufgehoben. Die neoromanische Architektur sorgt für einen kühlen Innenraum. Ein Ort der Stille, an dem man sich durch die sakrale Kunst der Nachkriegsära zusätzlich inspirieren lassen kann. Ins Auge fallen vor allem das Christus-Mosaik über dem Hauptaltar und die neuen Kirchenfenster – beides aus den 1950er Jahren.