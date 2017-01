später lesen Top 10 Rheinland Kirchenkabarett in Alpen FOTO: kfd FOTO: kfd Teilen

Für einen Kabarettabend im Pfarrheim St. Ulrich in Alpen hat die kfd die bekannte Kabarettistin Sabine Henke aus Dortmund engagiert. Sie tritt mit ihrem Programm „Nix für Feiglinge!“ auf: Kirchenaustritte? Reformstau? Sinnkrise? – Jammern war gestern! Heute ist Mut statt Wut angesagt. Große Veränderungen tun not. Gerade in der Kirche. Wäre da nicht der gemeine, gemeindliche Dschungel, der sich selbst im Weg steht. Aber – nicht die wackeren Treuen unterschätzen, den heiligen Rest. Der könnte nämlich tief Luft holen, intensiv träumen und zur Tat schreiten. Und dann bliebe kein Stein auf dem anderen und kein Auge trocken. Also: Lachen und machen. 28 Euro für Nichtmitglieder können unter 02802 3834 bestellt werden.