Top 10 Rheinland: KIT - Kunst im Tunnel

Das unterirdische Museum ist schon aus baulichen Gründen der perfekte Schattenplatz an heißen Tagen. Da kommt alles zusammen, was der Düsseldorfer beim Ausgehen mag:

Rheinuferpromenade, Kunst, Party und Cocktails. Wobei man, um die zu trinken, doch noch an die Sonne muss, das KiT-Café ist oberirdisch. Wenn’s dann aber zu heißt wird, ist die Abkühlung zwei Meter tiefer im sogenannten Tunnelrestraum, einfach nicht zu toppen – zumal es in den wechselnden Ausstellungen auch immer was zu gucken gibt.

Tunnelrestraum ist übrigens wörtlich gemeint: Das Museum ist in einem ungenutzten Raum eingerichtet, der beim Bau des Rheinufertunnels entstand. In zwei Meter Tiefe absolut sonnenfrei.