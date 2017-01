später lesen Top 10 Rheinland Klassiknacht im Rosengarten Teilen

Twittern







Die Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein (DKN) ist ein Stipendiatenorchester, das in Neuss den Rang eines städtischen Orchesters hat. Neben den Abonnementskonzerten im Zeughaus gibt es am letzten Freitag im Juni ein Open-Air-Konzert im Rosengarten hinter der Stadthalle. Dafür lässt sich das Orchester ein Programm einfallen, in dem jeder etwas findet.