Top 10 Rheinland: Klausur

Nordöstlich der Pfarrkirche St. Cyriakus liegt in Hüls die Anlage des Frauenklosters "Von der Verkündigung Mariens". 1398 errichtet, ist die Anlage unter dem Namen "Klausur" nahezu unverändert erhalten und unmittelbar hinter der Kirche durch einen Torbogen zugänglich. Ein großes Modell dieses Tores dient alljährlich als Kulisse für die Weihnachtskrippe in der Cyriakuskirche. In der Klosteranlage sind heute Wohnungen untergebracht.