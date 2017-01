später lesen Top 10 Rheinland Klettergarten im Landschaftspark Duisburg-Nord FOTO: Horst Neuendorf FOTO: Horst Neuendorf Teilen

Den Klettergarten hat sich die Sektion Duisburg des Deutschen Alpenvereins (DAV) seit dem Jahr 1990 kontinuierlich aufgebaut. Angelegt ist er in einem Teil der Erzbunkertaschen des stillgelegten Eisenhüttenwerk Meiderich. Heute gibt es im Klettergarten über 400 Routen. Damit ist er derzeit der größte Outdoor-Klettergarten Deutschlands. Die Routen im überdachten Sektor Nordparkhütte führen überwiegend über angeschraubte, künstliche Griffe. In den anderen sechs Sektoren wurden oft die vorhandenen Strukturen der Wände genutzt. Die Routen haben eine Länge von jeweils etwa zehn bis 22 Meter. Dazu gibt es einen 300 Meter langen Klettersteig in drei Schwierigkeitsstufen mit Leitern, Hängebrücke, Balkenbrücke und Gratüberschreitung sowie eine so genannte Drytooling-Anlage (Fels und Baumstämme) mit einem frei hängenden Pendel und einer Bühne in sieben Metern Höhe für Spaltenbergung.