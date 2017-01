später lesen Top 10 Rheinland Kletterhalle Teilen

Kinder ab sieben Jahren, die ihren Geburtstag mit einer kleinen Herausforderung feiern und Grenzen austesten wollen, können dafür die Kletterhalle in Heerdt wählen. Zwei Stunden lang werden sie dort von einem Kletterlehrer betreut, der zunächst zwei Erwachsene in die Sicherheitstechnik einweist, bevor es losgeht. Dann beginnen die Kinder an acht Meter hohen Wänden, um sich dann langsam zu steigern – von zehn auf 14 Meter. Zwischendurch können sie ihr mitgebrachtes Essen verspeisen und/oder den Freunden beim Klettern zuschauen. Dafür wird extra ein Tisch reserviert. Bequeme Kleidung und Turnschuhe sind mitzubringen. Der Aufenthalt vor und nach dem Kindergeburtstag ist aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Für ab 13-Jährige gibt es ein eigenes Programm.