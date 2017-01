später lesen Top 10 Rheinland Kletterwald Aachen Teilen

Wer sich fast wie Tarzan fühlen möchte, sollte in den Kletterwald Aachen fahren. Vierzehn verschiedene Parcours bis in eine Höhe von 22 Metern, von leicht bis ganz schwer, werden hier angeboten. Es gibt drei Einweisungsparcours. Einweisungszeiten sollten vorab reserviert werden. Die Strecken sind für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Lediglich festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung ist notwendig, um sich mutig zwischen die Baumwipfel zu begeben. Speziell in den Sommerferien gibt es besondere Angebote für Kinder und Jugendliche. Kinder bis elf Jahre dürfen nur in Begleitung von mitkletternden Erwachsenen in die Bäume.