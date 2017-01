später lesen Top 10 Rheinland Klosterpforte Teilen

In der Klever Klosterpforte bekommen Obdachlose und Hilfebedürftige eine warme Mahlzeit und viele offene Ohren. Vor allem in der Winterzeit ist hier einiges los. Die Besucher der Klosterpforte leben unter den verschiedensten Umständen. Rund 25 Prozent sind obdachlos und völlig mittellos. Die Hälfte hat zwar einen festen Wohnsitz, oft reicht das Geld jedoch nicht mehr für eine warme Mahlzeit oder ein Frühstück. Die übrigen Besucher kommen in der Regel, weil sie sich einsam fühlen und nicht alleine sein wollen.