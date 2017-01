später lesen Top 10 Rheinland Klütinger Alm Teilen

Wer denkt, dass ein Sonntagsausflug oder ein Spaziergang bis nach Bayern zu weit ist, der kennt die Klütinger Alm in Breckerfeld nicht. Hier erlebt man auch außerhalb des Freistaates die typisch bayerische Biergartenatmosphäre. Das heißt geselliges Beisammensein in rustikaler bayerischer Einrichtung, die einen ganz vergessen lässt, wo man is(s)t. Denn dazu kommen landestypische Spezialitäten wie Weißwurst, Brettljause, Gröstl oder Schweinsbraten. Zum Nachspülen gibt’s ein leckeres Weißbier oder einen erfrischenden Almdudler. So gut kann nur ein Ausflug nach Bayern sein!