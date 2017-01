später lesen Top 10 Rheinland Knepperges und Zimmer FOTO: Kneppgers und Zimmer FOTO: Kneppgers und Zimmer Teilen

Twittern







Ganz gleich, ob es nur die modische Sonnenbrille oder ein spezielles Modell mit polarisierenden Gläsern für den Wassersport sein soll, Gisela und Armin Kloeters beraten ihre Kunden im eleganten Brillenladen im Herzen von Korschenbroich mit viel Fachwissen und Sachverstand. Höchste Expertise lockt auch Kunden, die nicht aus Korschenbroich stammen, in das Brillengeschäft an der Hindenburgstraße. Ausgefallene Modelle gibt es vom puristischen dänischen Label Inface, im Trend liegen auch Sonnenbrillen der Switch-it Kollektion erhält. Die Brillengläser der individuellen Sehstärke lassen sich passend zum Outfit in mehrere Fassungen in verschiedenen Farben einfügen.