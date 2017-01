später lesen Top 10 Rheinland Königsallee Teilen

Was soll man über die Königsallee schon noch sagen oder gar schreiben. Keine Straße in der Landeshauptstadt ist bekannter in Deutschland (und darüber hinaus) als Düsseldorfs vermeintlicher Prachtboulevard. Wer als Modelabel in der Welt mithalten will, hat natürlich einen Shop auf der Kö (aber es gibt auch zunehmend Billigmarken).