Top 10 Rheinland: Königshovener Höhe

Der Braunkohlenabbau hat nicht nur die Geschichte der Stadt Grevenbroich geprägt, sondern auch deren Landschaft. Die meisten Anhöhen, die zum Stadtbild gehören, sind auf künstlichem Wege entstanden und haben dafür gesorgt, dass sich das optische Erscheinungsbild der Stadt an manchen Stellen deutlich verändert. Ein Beispiel für eine solche Veränderung ist die Königshovener Höhe bei Frimmersdorf und Neurath. Die Anhöhe ist rekultiviertes Tagebau-Land, das heute zahlreichen Tierarten eine Heimat bietet, die teilweise vom Aussterben bedroht sind. Früher befand sich an der Stelle des künstlichen Bergs aus Abraum der Ort Königshoven. Inzwischen erinnert eine Gedenk-Kapelle an der Stelle an den Ort, an der bis zur Umsiedlung in den 1970er Jahren auch die Königshovener Kirche stand – nur deutlich erhöht. Ein Besuch auf der Höhe lohnt sich, Interessierte sind dort inmitten der Tagebau-Folgelandschaft.