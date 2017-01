später lesen Top 10 Rheinland Kohlsberg Teilen

Seit fast 30 Jahren pflanzt Horst Müller auf dem kleinen Grundstück in der Siedlung Kohlsberg Weihnachtsbäume an. Die besten Exemplare sind stets begehrt, weswegen Stammkunden jedes Jahr am Samstag vor dem ersten Advent ab 13 Uhr vor dem Tor Schlange stehen.