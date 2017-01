später lesen Top 10 Rheinland Kornelimünster Teilen

Im Namen von Aachens malerischstem Stadtteil Kornelimünster kommt bis heute die Einheit von Benediktinerabtei und Ort zum Ausdruck. Auf keinen Fall versäumen sollte man eine Besichtigung der wirklich beeindruckenden Propsteikirche. Der Ursprung des Ortes geht zurück auf die Gründung der Benediktinerabtei Inda vor 1200 Jahren. Rechts und links des Ortes im Tal der Inde erinnern schroffe Felsen daran, dass der Stadtteil in der Voreifel liegt. Über den Eifelsteig erschließen sich schöne Touren. Wer im Ort bleiben will, startet mit dem Rundgang am besten am Marktplatz, dort gibt es viele sehenswerte Häuser. Teils erinnert der Ort an Straßburg, denn auch in Kornelimüster gibt es ein Café, das auf einer kleinen Brücke zum Verweilen einlädt.