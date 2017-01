später lesen Top 10 Rheinland Krefelder Appell im Seidenweberhaus Teilen

Twittern







Heute kaum noch bekannt: In Krefeld wurde 1980 in Zeiten des Kalten Krieges ein Stück „Friedensgeschichte“ geschrieben. Im „Krefelder Appell“ der Grünen zusammen mit der Splitterpartei Deutsche Friedensunion wurde die Bundesregierung aufgefordert, die Zustimmung zur Stationierung neuer atomarer Mittelstrecken in Europa zurückzuziehen und das atomare Wettrüsten einzustellen. Vier Millionen Bundesbürger unterzeichneten den Appell, der wegen seines Namens auf Ewig mit Krefeld verbunden bleiben wird. Das Dokument war Ergebnis des Krefelder Forums: Politiker und Friedensbewegte tagten zwei Tage lang im Krefelder Seidenweberhaus. Einlader waren bekannte Friedensaktivisten wie Pfarrer und Widerstandskämpfer Martin Niemöller und Petra Kelly, Gründungsmitglied der Grünen. 1500 Teilnehmer diskutierten in Krefeld über den Inhalt des Appells. Der am Ende verbreitete Text stand unter der Überschrift: „Der Atomtod bedroht uns alle – keine neuen Atomraketen in Europa. Der Entwurf stammte von Josef Weber, einem Direktoriumsmitglied der Deutschen Friedensunion, und dem ehemaligen Bundeswehrgeneral Gert Bastian.