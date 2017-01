später lesen Top 10 Rheinland Kreiskriegerdenkmal FOTO: Jürgen Schröder FOTO: Jürgen Schröder Teilen

Das Kriegerdenkmal auf den Süchtelner Höhen wurde 1878 in Erinnerung an die Gefallenen des Kreises Kempen errichtet, die in den Kriegen 1864, 1866 und 1870/71 starben. Die Pläne für das Denkmal stammen von dem Krefelder Architekten Hartel. Das Monument erinnert an einen Leuchtturm, es ist rund 24 Meter hoch. Im Inneren des Turmes führt eine Wendeltreppe nach oben. Einst war es wohl als Landmarke konzipiert, heute liegt es recht versteckt im Wald. Ein aus Kupferblech getriebener Adler bekrönt den Turm, die Spannweite des Adlers beträgt 3,10 Meter. Vorn am Turm befindet sich ein Portal mit Treppenaufgang und Holztür, an der rechten und linken Seite des Sockels sind Gedenktafeln angebracht. An der Rückseite des Turmes ist ein Metallrelief Kaiser Wilhelms des Ersten zu sehen.