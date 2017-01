später lesen Top 10 Rheinland Kreiskulturzentrum Sinsteden Teilen

Hühner und Gänse kann man dort immer noch finden, von Kühen sind nur Ställe geblieben. Mit dem Umbau des alten Bauernhofs in Sinsteden 1993 zum Kreiskulturzentrum zog zum einen Kunst in das Gemäuer ein, wurde das Geflügel zum anderen wissenschaftliches Forschungsobjekt. Auch das Kaltblut-Archiv ist dort zu finden, immer wieder gibt es Konzerte mit Bluesmusik, im ehemaligen Stallgebäude Ausstellungen. Manches Mal mit Bezug zur landwirtschaftlichen Vergangenheit des Ortes, manches Mal unter rein künstlerischen Aspekten. Und in einer Dauerschau ist dort altes Gerät ebenso zu bestaunen wie aktuelle Kunst. Denn mit den zwei großen Ausstellungshallen für die Steinskulpturen von Ulrich Rückriem ist das Kreiskulturzentrum der einzige Ort in Europa, der einen umfassenden Einblick in die Kunst des Bildhauers gibt.