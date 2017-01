später lesen Top 10 Rheinland Kreuzgang St. Victor Dom FOTO: privat FOTO: privat Teilen

Mitten in der Innenstadt von Xanten bietet der Kreuzgang des mächtigen Victor Doms einen Ort der Ruhe und Entspannung. Die Ursprünge des Dombaus gehen zurück auf die Legende des Hl. Viktor. Danach wurde dieser mit anderen römischen Soldaten der Thebäischen Legion wegen seines christlichen Glaubens getötet und im Bereich des heutigen Domes bestattet. Über seinem Grab entstand in der Zeit von 400 zum Gedächtnis ein kleiner Fachwerkbau, in dessen Nähe bald Gräber angelegt wurden. Die Verstorbenen sollten bei den Heiligen ruhen, lateinisch „ad sanctos". Daraus entstand der Name Xanten. Der Bau der heutigen Kirche begann am 22. August 1263. Die mittelalterliche Bautätigkeit an der Xantener Stiftskirche fand um 1550 ihren Abschluss.