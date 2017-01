später lesen Top 10 Rheinland Krickenbecker See: Vier Seen in Nettetal FOTO: Franz-Heinrich Busch FOTO: Franz-Heinrich Busch Teilen

Twittern







Das Naturschutzgebiet der vier Krickenbecker Seen, unweit der deutsch-niederländischen Grenze gelegen, gehört zu den ältesten Naturschutzgebieten in Nordrhein-Westfalen. Die ausgetorften Moorseen sind wertvolle Lebensräume für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Anschauliche Informationen erhalten die Besucher im Infozentrum am Krickenberger See (der Eintritt ist kostenfrei). Mit Dias und am PC lässt sich dieser Lebensraum anschaulich entdecken, im abgedunkelten Hörraum können Besucher Tierlaute hören und den passenden Bilder zuordnen - nicht nur für den Nachwuchs eine Herausforderung. Zudem werden wechselnde Ausstellungen gezeigt.