Top 10 Rheinland: Krickenbecker Seen

Das Naturerlebnisgebiet Krickenberger Seen ist eines der ältesten Naturschutzgebiete in Nordrhein-Westfalen und bietet viele Ausgangspunkte für die verschiedensten Wanderwege. Je nach Lust und Laune kann man sich Routen für eine mehr oder weniger ausgedehnte Wanderung aussuchen. Im Mittelpunkt stehen dabei die vier Seen, die durch Abtorfung von Niedermooren entstanden und von einer Landschaft aus Bruchgebieten, Wäldern, Äckern und Wiesen umgeben sind. Auf seinem Weg trifft man immer wieder auf Informationstafeln mit Wissenswertem zum Gelände, aber auch zu kulturhistorischen Besonderheiten des jeweiligen Standortes. Ein besonderes Highlight stellt dabei der 25 Meter hohe Aussichtsturm Taubenberg auf den Hinsbecker Höhen dar. Von dort kann man den Blick über die Seen und Wälder rund um das Schloss Krickenbeck genießen.