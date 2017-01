später lesen Top 10 Rheinland Krie-ewelsche Mess Teilen

Twittern







Zum fünften Mal feiern die Krefelder Karnevalisten und alle, die teilnehmen möchten, am Sonntag, 31. Januar, um 11.30 Uhr einen Närrischen Gottesdienst „fü-er Orjel, Trööt on dicke Zimm“ in der Citykirche St. Dionysius.