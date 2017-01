später lesen Top 10 Rheinland Künstlerhaus an der Goldstraße FOTO: Andreas Probst FOTO: Andreas Probst Teilen

Das „Künstlerhaus an der Goldstraße“ wurde 1980 auf Initiative des damaligen Duisburger Kulturdezernenten Dr. Konrad Schilling eröffnet. Es ist Duisburgs ältestes Künstler- und Atelierhaus. Zurzeit haben dort 15 Künstler ihre Arbeitsräume.

Bewertung: Die „Goldstraßen-Künstler“ bilden eine Gemeinschaft innerhalb der Duisburger Künstler-Szene. Das gibt dem Haus eine besondere Atmosphäre. Das Haus, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Filmforum, verfügt neben Ateliers auch über einen größeren Ausstellungsraum, in dem in regelmäßigen Abständen „Goldstraßen-Künstler“ oder eingeladene Gastkünstler ihre Werke zeigen. Fast immer sind diese Ausstellungen, die stets von praktizierenden Künstlern kuratiert werden, interessant. Die nächste Ausstellung, sie hat den Titel „dreimal Port“, wird Freitag, 16. Oktober, 19.30 Uhr, eröffnet.