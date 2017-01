Top 10 Rheinland: Künstlerhaus Weidenweg Zehn

Das jüngste Duisburger Künstlerhaus befindet sich nur knapp zehn Gehminuten vom Rathaus entfernt, in Sichtweite zum Duisburger Innenhafen. Angeregt durch den Münchner Galeristen Bernhard Wittenbrink und mit Unterstützung des Kulturbüros Duisburg hat sich 2007 der „Kunstverein Weidenweg Zehn“ als Trägerverein gegründet. Das Künstlerhaus verfügt über 15 Ateliers sowie zwei Ausstellungsräume.

Das ehemalige Verlagsgebäude wirkt nüchtern, dafür sind die Ausstellungen, die der Kunstverein fast in jedem Monat organisiert, meist sehr spannend. Herbert Gorba, Ansprechpartner des Kunstvereins Weidenweg Zehn, bemüht sich, ganz unterschiedliche Kunstrichtungen zu präsentieren. Wer zu Ausstellungseröffnungen zu bislang unbekannten Künstlern geht, weiß nie, was ihn erwartet. Hinzu kommen mehr oder weniger spektakuläre Aktionen, darunter auch so nette wie die Einladung zum „Mitbringfrühstück“, bei dem man sich an einigen Sonntagvormittagen auf unkomplizierte Weise im größeren Ausstellungsraum treffen kann.

