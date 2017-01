später lesen Top 10 Rheinland Kultur findet statt Teilen

Twittern







Ein Sinfoniekonzert mitten in der City; eine Einkaufsstraße, die zur Literaturmeile wird, auf der Autoren, Theaterleute und Poetry Slammer einen ganzen Tag lang Programm machen oder eine Big Band, bei der jeder mit dem eigenen Instrument mitspielen darf: So etwas gibt es bei "Kultur findet Stad"“, das die Stadt immer an einem Samstag im Juni veranstaltet.