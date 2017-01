später lesen Top 10 Rheinland Kulturforum Alte Post Teilen

Twittern







Alle Künstler fangen einmal klein an. Das städtische Kulturforum Alte Post an der Neustraße in Neuss gibt Menschen aller Altersklassen in Kursen die Chance, Kunst für sich zu entdecken. Dabei handelt es sich zwar nicht um die klassische Atelierarbeit. Werkstätten gibt es dort aber trotzdem. So können Besucher nach vorheriger Anmeldung im Kulturforum beispielsweise das Töpfern, das Malen und das fachmännische Fotografieren lernen. Regelmäßig sind dort auch Ausstellungen zu sehen, die die Dozenten gemeinsam mit den Kursteilnehmern erarbeiten. Bei Großveranstaltungen wie etwa der „Kulturnacht“ haben Interessierte zudem die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und sich über die verschiedenen Angebote zu informieren. Die Kurse sind vergleichsweise kostengünstig und starten mehrfach im Jahr neu, sodass auch Anfänger mitmachen können.