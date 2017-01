später lesen Top 10 Rheinland Kunst- und Kulturrraum Hombroich Teilen

Twittern







Der Architekt und Bildhauer Oliver Kruse und der Bildhauer und Möbeldesigner Katsuhito Nishikawa haben die Hangars auf der ehemaligen Nato-Raketenstation in Holzheim zu Ateliers umgebaut. Dort arbeiten sie an ihren künstlerischen Projekten. Katsuhito Nishikawa konzipierte 2006 vier Seecontainer zum tunnelartigen, von einem Erdwall umschlossenen Ausstellungsraum, der die Künstler zur Auseinandersetzung mit dem Raum inspiriert. Seitdem haben im Field Institute Hombroich (FIH) schon diverse Ausstellungen von Künstlern stattgefunden, die dafür mehrere Monate in einem Gastatelier der Stiftung Insel Hombroich auf der Raketenstation gearbeitet haben. Auch die Malerin und Fotografin Ute Langanky hat ihr Atelier auf der Raketenstation, ebenso wie die Maler Katharina Hinsberg, Michael Growe und Georg Schmidt. Auf der gegenüber liegenden Museumsinsel arbeitet der Künstler Anatol Herzfeld. Er ist dabei, seitdem es den Kunst- und Kulturraum in Hombroich gibt. Der Eintritt kostet 15 Euro (inklusive Besuch der Cafeteria).