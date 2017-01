später lesen Top 10 Rheinland Kunstwerk Wickrath Teilen

Twittern







Das Kunstwerk Wickrath wartet mit seiner Live-Bühne "Das Rote Krokodil" in erster Linie mit allem was in der Comedy-Szene Rang und Namen hat auf. Wer auf einen Abend mit lustiger Unterhaltung und viel Zwerchfell-Training sucht, ist im Kunstwerk genau an der richtigen Adresse.