Top 10 Rheinland: Kuppelsaal im Corps de Logis

Der Kuppelsaal gehört zu den prachtvollsten Räumen im Schloss Benrath. Der Mittelpunkt des Schlosses ist bis ins kleinste Detail geplant – nicht nur, was die prachtvollen Ornamente betrifft.

Das Besondere ist die Lichtchoreographie. Denn der Kuppelsaal hat nicht nur eine tolle, beeindruckende Form, sondern ergießt sich förmlich von innen nach außen dank der lichtdurchfluteten Fenster. Und dies nicht nur an hellen Sommer-, sondern auch an düsteren Wintertagen. Der Blick von innen nach außen ist phänomenal. Dabei kann man komplett symmetrisch die Achse zum Spiegelweiher erkennen - eine architektonische Meisterleistung. Auch der Blick zurück in die Kuppel mit ihren zahllosen Putten und Ornamenten ist faszinierend.