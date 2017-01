später lesen Top 10 Rheinland Lambertuskirche Mettmann Teilen

Am 22. September 1912 wurde die erste Orgel in der 1881 grundsteingelegten neugotischen Lambertuskirche in Mettmann geweiht. Die Firma G. Stahlhut aus Aachen baute ein Instrument mit 28 Registern auf zwei Manualen mit einer deutsch-romantischen Disposition. Im Jahr 2000 nun restaurierte Orgelbaumeister Hartwig Späth, „Freiburger Orgelbau“ die „Königin der Instrumente“. Unter Anlehnung an die historische Orgel entwarf manein dreimanualiges Werk mit 43 Registern. 2011 wurde die restaurierung abgeschlossen. Die Lambertusorgel ist das ideale Instrument, um Orgelmusik der deutschen Romantik der Jahrhundertwende, wie z.B. Max Reger oder Siegfried Karg-Elert, zu Gehör zu bringen. Musik aller Epochen lässt sich aber gleichermaßen interessant und vielseitig darstellen.