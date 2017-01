später lesen Top 10 Rheinland Landgasthaus Honsberg Teilen

Wer bei einem Ausflug am Landgasthaus Honsberg in Radevormwald Halt macht, den erwarten kulinarische und regionale Köstlichkeiten. Mit frischen Produkten und einer Vielfalt aus Nah und Fern wird dafür gesorgt, dass es dem Besucher an nichts fehlt. Die Lage an der Wupper-Talsperre eignet sich bestens dazu, die Natur zu erkunden oder auf einer Wanderrunde vorbeizukommen. Während der Sommerzeit genießen Ausflügler das schöne Wetter auf der großen Lounge-Terrasse, um entweder den Abend ausklingen zu lassen oder sich für weitere Unternehmungen zu stärken. Das Personal ist sehr freundlich.