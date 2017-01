später lesen Top 10 Rheinland Landgasthaus Honsberg Teilen

Twittern







Im Landgasthaus Honsberg erfreut sich der Kegelsport nach wie vor großer Beliebtheit. Hier sind allerdings weniger die Profis zuhause, sondern eher die Hobbysportler aus Spaß am Spiel. Auf der gut erhaltenen Holzbahn finden regelmäßig Betriebsfeiern, Familienfeste oder Veranstaltungen von Vereinen statt. Sehr beliebt ist der Sport mit den Kugeln auch bei Kindern, die hier gerne ihre Geburtstage mit Freunden feiern. Dann gibt es im Anschluss nämlich meist leckere Pommes. Aber auch für Erwachsene bietet die Küche kulinarische und regionale Köstlichkeiten. Mit frischen Produkten und einer Vielfalt aus Nah und Fern wird dafür gesorgt, dass es dem Besucher an nichts fehlt. Das freundliche Personal bedient bis zu 50 Gäste auch direkt an der Kegelbahn.