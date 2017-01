später lesen Top 10 Rheinland Landgasthaus Piwipp in Rheinfeld Teilen

Twittern







Direkt am Rhein gelegen, befindet sich das Kult-Landgasthaus seit 1922 in Familienbesitz. Es verfügt über eine große Sommerterrasse mit sehr schönem Blick auf den Rhein. Direkt neben der Anlegestelle des Piwipper Bötchens können bis zu 250 Personen Platz nehmen. Der Ausblick ist herrlich, auch eine Fahrt mit dem Bötchen, das immer zwischen den Ufern pendelt, lohnt sich. Direkt gegenüber liegt das Stadtgebiet Monheim. Auch das Bier im Landgasthaus Piwipp schmeckt gut, auf der Speisekarte stehen gut-bürgerliche Gerichte. Viele Dormagener schätzen das etablierte Gasthaus, das im Sommer in erster Linie durch die große Terrasse besticht.