Top 10 Rheinland Landgut am Hochwald

Im Jahr 2010 kauften die heutigen Besitzer, Anja und Markus Bach das Landgut am Hochwald und bauten es mit viel Liebe zum Detail um. Heute bietet sich das "Landgut am Hochwald" als idealer Ort zum Feiern und als Ausflugsziel an. Für die niederrheinische Küche mit besonders frischen, regionalen und saisonalen Speisen steht Küchenchef Rainer Balonier. Selbstverständlich bietet er in diesen Tagen auch knusprigen Gänsebraten an.