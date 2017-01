später lesen Top 10 Rheinland Landhaus Drögenkamp FOTO: Ekkehart Malz FOTO: Ekkehart Malz Teilen

Twittern







Neben einer gesonderten Gänsekarte verfügt das Landhaus Drögenkamp in Wesel-Bislich auch noch über ein Gänsebüffet. An Mittwoch- und Donnerstagabenden serviert Koch Thomas Geldermann feine Kompositionen von der Gans in Büffetform. Aber auch an allen anderen Tagen greift die Gänsekarte, die mit kreativen Neuheiten, aber auch dem Klassiker (Gebratenes von Brust und Keule mit Gänsesoße, Rotkohl, Kartoffelklößen, gefülltem Bratapfel und glasierten Maronen) für 21,50 Euro aufwartet. Ein Menü gibt es für 32,80 Euro.