Top 10 Rheinland: Landhaus Önkfeld

Das Landhaus Önkfeld liegt etwas außerhalb von Radevormwald und mitten in der Natur. So lässt sich ein schöner Ausflug mit einem Stopp im Restaurant mit hauseigener Kegelbahn gut vereinbaren. Bis zu 15 Personen finden an den Tischen neben der Bahn Platz. Hier können die Kegler „in die Vollen gehen“, „Füchse jagen“ oder „abräumen“. Wenn der letzte Kegel dann abgeräumt ist, deckt das Personal den Tisch, um die erschöpften Sportler wieder zu stärken. Dafür bietet das Landhaus verschiedene Pfifferlings-Variationen, Flammkuchen, kleine Salate und Vorspeisen sowie Hautgerichte von Bergischer Blutwurst über Schweinerückensteak bis hin zu Tartar vom Rind an. Die Speise nach dem Spiel ist natürlich kein Muss.