später lesen Top 10 Rheinland Landhaus Wupperhof FOTO: Martin Kempner FOTO: Martin Kempner Teilen

Twittern







Zwischen alten Bäumen, gleich an der Wupper in bergischer Idylle, liegt das Landhaus Wupperhof. 2015 hat das prachtvolle, 750 Jahre alte Fachwerkhaus an der Stadtgrenze zu Leichlingen samt Restaurant und Biergarten den Besitzer gewechselt.