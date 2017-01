später lesen Top 10 Rheinland Landpartie im Fachwerk, Hilden Teilen

Thomas Klocke-Herpe betreibt seit drei Jahren sein Restaurant Landpartie im Fachwerk. Die Gänsekeule wird nach einem alten französischen Rezept bereitet. Hierbei wird die Keule gepökelt und in Gänseschmalz gegart, danach in einem heißen Backofen knusprig und goldbraun gebacken. Die Gänsekeule (24,90 Euro) präsentiert sich somit wesentlich fettärmer als bei herkömmlichen Zubereitungen. Serviert wird die mit Schattenmorellenrotkohl, Bratapfel und Preiselbeeren. Selbstverständlich fehlt die Bratensauce nicht, in die die Genießer ihre Klöße eintauchen dürfen. Auch als Menü (37,90 Euro) ist Gänsegenuss möglich: Kraftbrühe vom Weideochsen mit buntem Gemüse und jungem Lauch zur Vorspeise, das „Confit“ von der Gänsekeule mit klassischen Beilagen und Dessert werden geboten.