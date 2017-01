später lesen Top 10 Rheinland Landschänke zur Grenze Teilen

Twittern







„Wenn bei mir in Neukirchen-Vluyn gekegelt wird, fallen in Kamp-Lintfrot die Kegel um”, witzelt Wirt Ernst Deselaers. Die traditionsreiche Gaststätte liegt tatsächlich genau auf der Stadtgrenze im Schatten des Eyller Bergs. Der Chef selbst serviert die Spezialität. Die ganze Gans für vier Personen, am Tisch flambiert und in zwei Gängen jeweils komplett mit Beilagen und verschiedenen Saucen serviert. Beliebt sind auch die Gänsebuffets.