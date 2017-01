später lesen Top 10 Rheinland Landschaftshof Baerlo in Nettetal-Breyell FOTO: Franz-Heinrich Busch FOTO: Franz-Heinrich Busch Teilen

Der Landschaftshof Baerlo bietet einen Ausschnitt aus einer typisch niederrheinischen Kulturlandschaft mit Kopfweiden, Niederwald, Baumgruppen, Gewässern, Obstwiesen, Bauerngarten, Teichanlagen und Flachskuhlen. In unmittelbarer Nachbarschaft zum gleichnamigen Rittersitz und dem Naturschutzgebiet "Kleiner Witt-See" hat die AG Biotopschutz im Kreis Viersen ein "typisches Stück Niederrhein" erlebbar gemacht. Die Entwicklung der Natur- zur Kulturlandschaft, der verantwortungsvolle Umgang mit der Natur, die naturnahe Land- und Gartennutzung, die Bedeutung nachwachsender Rohstoffe sowie viele seltene Pflanzen- und Tierarten können auf dem Gelände entdeckt werden. Über eine Beobachtungskanzel können Besucher eine geschützte Tier- und Pflanzenwelt betrachten, ohne selber in diesen Schutzbereich eindringen zu müssen. In der Eingangshalle des Hauses befindet sich der Stamm einer 4700 Jahre alten Mooreiche.