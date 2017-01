später lesen Top 10 Rheinland Landschaftspark Duisburg-Nord FOTO: Christoph Reichwein FOTO: Christoph Reichwein Teilen

Auf etwa 180 Hektar erstreckt sich der Landschaftspark Duisburg-Nord. Wer nun an Ruhrpott-Feeling denkt, hat nur teilweise Recht. Das stillgelegte Hüttenwerk im Zentrum des Parks gibt zwar eine gewisse Industrie-Atmosphäre, aber in ein faszinierendes Lichtspektakel gerade in den Abendstunden gebettet, wirkt dies faszinierend. Im Park findet man eine alpinen Klettergarten in einem ehemaligen Erzlagerbunker und ein künstliches Tauchsportzentrum in dem alten Gasometer. Der Aussichtsturm auf dem erloschenen Hochofen zeigt, dass Romantik auch ungewöhnliche Wege beschreiten kann. Ein Fahrradverleih ermöglicht die Erkundung des Geländes per Rad.